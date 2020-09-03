噴霧護身符驅魔　蘇麗珊鑽研星座做女神

從未拍過恐怖鬼片的蘇麗珊，最近於電影《冥通銀行特約：翻生爭霸戰》挑戰自己，演一名通靈少女，可謂又要驚又要拍。戲中的她因年幼時一次意外導致父親過身，至長大後不停用巫術欲尋找亡父的靈魂。

蘇麗珊自言本身怕黑又驚鬼，入行前當平面模特兒時，出埠必定黐住記者一個房間：「第一樣會問記者男定女，男仔就寧願唔去，（平時有帶隨身符？）冇乜，之前有個同事好惹靈界，隨身會有支噴霧，入面有成分可以驅走唔好嘅能量，有一次出埠見佢勁噴，後來發現原來有啲嘢，不過Touch Wood我咁大個女未遇過。」

她相信世界上有靈界物體，但自己卻醉心研究星座，還自誇非常準確：「我同獅子座、天秤座特別夾，身邊朋友好多都係呢兩個星座，不過以往嘅男友完全唔係呢兩個星座。」

談到拍攝難忘事，蘇麗珊首推片中一場殮房景戲，劇組特別於元朗的片場搭景，但廠內氣氛異常恐怖：「呢啲戲一定夜晚拍，又唔會開晒燈，一Cut機就走去個Mon嗰邊，因為最光嘛！其餘時間行路都用電筒照，我全程唔敢去廁所，拍咗5、6個鐘，大家都好安靜唔敢出聲。（之前喺美國讀演戲有冇大派用場？）就係拍完呢套戲先覺得要去深造下，不過好在呢套戲有喜劇成分。」

談及演喜劇，蘇麗珊說：「我只係鍾意笑，所以呢樣嘢仲摸索緊，因為某啲角色要認真投入先帶到喜感出嚟，依家會睇多啲角色想表達嘅嘢，以前冇諗咁多，簡單化咗，但有啲演員第一部戲已經裝備好，會趁呢排空檔睇多啲劇本同上堂。」問會否再返美國深造？蘇麗珊表示還在努力儲錢中，上次修讀了一個半學期，現在要靠上online class，待資金充裕時會回歸校園。

回復單身的蘇麗珊被問在演戲時是否放下包袱？她認為是兩回事，明白外界對藝人私生活有興趣，故早前無論拍拖或分手也勇於承認：「我冇咩所謂，本身唔鍾意講大話，去完美國返嚟識調整心態，以前隨遇而安，依家規劃多咗，（唔拍拖住？）諗工作多啲，呢排忙啲，之後有舞台劇，（有人追都唔接受？）都會同佢咁講，我會集中工作先。」