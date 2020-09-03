復仇者聯盟　遊戲再集結

由發表到開發都引起全球Marvel迷關注的遊戲《漫威復仇者聯盟》，終於在9月4日正式推出。遊戲由Crystal Dynamics與Eidos-Montréal共同開發，並由BANDAI NAMCO負責發行，全是遊戲界響噹噹的名字，未玩已預期是一款動作遊戲大作。

遊戲提供單機劇情模式及四人聯線模式，但無論哪個模式，都跟Marvel Studios的電影版沒有關連，所以玩時不要奇怪為何可以操控戰死了的Iron Man。在主線可操控的英雄主要有6位，包括Iron Man、美國隊長、雷神、變形俠醫、黑寡婦及Ms Marvel，日後還會追加鷹眼、女鷹眼及蜘蛛俠(PS獨家)。每個角色都有專屬攻擊方法、連技及英雄技能，並擁有華麗的Ultimate終結技，例如Iron Man可以召喚Hulkbuster，變形俠醫可施展大範圍拍擊等，秒殺敵人必用！

主線劇情主要圍繞復仇者經過某件重大事件後，各英雄如何振作與重建，據知直衝主線約莫十多小時就爆機，但遊戲還有極多副線及小任務，爆機後也會釋出更多關卡，加上連線模式，耐玩性相當高。另外，遊戲不少動作及裝備均來自80年來的Marvel漫畫，有些會隨故事供應，有些則要課金，想Show Off就難免要洗錢了！特別一提，無論買PS4或Xbox One版本，均可免費升級至PS5或Xbox Series X版本，而玩家們也可跨世代連線作戰，新舊主機一齊玩！

類型：動作

聲音：英文、簡體中文

字幕：韓文、繁體中文、簡體中文