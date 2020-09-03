唔認拜金釣金龜　江嘉敏：冇諗過向上流！

藝人江嘉敏演出的無綫劇集《過街英雄》近期出街，諷刺地兩年前拍攝的劇情好似預言現實一樣，飾演「拜金女」的她一心釣金龜，近期現實中她卻先後發生「富豪船P」事件及被指借黐林凱恩的閨蜜認識「富二代」，認真巧合！對於外間覺得她拜金，江嘉敏逐點反擊說：「大家誤會咗我，劇裏面講嘅拜金會鑿人啲錢、買好多靚手袋、買樓、買車，但呢啲嘢冇喺我現實生活出現。」

說到與好友林凱恩慶祝生日變成「黐金糠」，她說：「只係想畀驚喜林凱恩，點解要將開心事黑化呢？大家太大壓力喇！係要將啲開心事情抹黑。我同鄺潔楹一齊拍緊《七公主》，想畀個驚喜林凱恩，所以先約埋佢朋友，三個人買個蛋糕嚇吓佢啫。」江嘉敏強調無意攀龍附鳳，指一向識朋友不會看對方家底，她說：「我唔需要去認識任何人去躋身上流社會，冇諗過向上流。」

江嘉敏與馮盈盈傳不和，在劇集花絮她笑謂劇中的拜金行為是馮盈盈教壞她，她說：「兩年喇，唔記得講過乜，好似係話睇得多《#後生仔傾吓偈》。」她又自認容易惹是非，但她與男友、家人已練成不看娛樂新聞，所以沒有構成壓力。至於如何解救容易惹上是非？她說：「我都好想知有乜方法大家唔會再誤會我。」

說到演拜金女最大難度是要發姣、嗲聲嗲氣？她說：「劇裏面要對住啲獵物嗲聲嗲氣，發晒姣咁，我唔係呢種人，好明顯我嗲功唔得，真係好難，要上網參考。」

場地：港威酒店