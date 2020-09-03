黃建東「三陪」攻勢　「慰」飽劉晨芝

歌手劉晨芝（Adrienne）留美個半月返港，終於完成14日酒店檢疫，她出關第一時間就搵緋聞男友黃建東（東東）陪。

當日，二人到銅鑼灣Shopping，Adrienne着花衫短褲配橙色口罩，東東穿黑白裝束配黑白口罩，甫見面即攬頭攬頸，Adrienne專行化妝品專櫃及泳衣部，雖然全部女人嘢，但東東全程「奉陪到底」。

自從6月在港發生夜店遇襲事件後，Adrienne下巴傷口仍然留疤，貪靚的她要經常買遮暇膏遮掩疤痕，東東除幫手用化妝掃在她額頭試色外，期間不停講笑話，氹得Adrienne笑到彎晒腰，用講笑話來紓緩傷痕的不快經歷，果然奏效。之後東東再出招，買朱古力慕絲甜品用吃甜減壓。

Adrienne早前透露遇襲令她情緒抑鬱，對於東東安排半日陪買陪食抗抑鬱，是否陪出真感情？Adrienne笑說：「我同佢識咗幾年，上年船河後開始熟，佢好關心我，（出關即搵東東？）佢成日搵我，喺我心靈創傷時多得佢安慰。」她還透露牙齒和脊椎的後遺症亦慢慢浮現，需要漫長醫治。東東回覆東網稱：「佢又咁啱生日（7日），自己隨時候命，預留咗成兩個禮拜陪佢。」