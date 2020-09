王敏德的大女王曼喜同女友Elaine打得火熱,兩人關係再進一步!王曼喜在社交網上載與Elaine的合照,見兩人咀嘴兼晒出手上的戒指,她留言:「you and me,until the end of time。(你與我,直至永遠。)」Elaine則留言:「Forever yours. Officially.(永遠屬於你。)」原來王曼喜答應女友求婚,而細妹王麗嘉都即時轉發祝賀,話一早知道家姐訂婚!

馬詩慧接受東網訪問,她說:「好開心呀!Elaine好乖女,最緊要阿女鍾意,佢兩個咁大個人,自己決定條路點行啦,我哋好替佢開心同埋祝福佢哋!(佢哋會喺邊度結婚?)因為依家疫情關係,好多嘢未確定住,應該會喺第二度註冊。」