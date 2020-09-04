東方日報C1：羅志祥慾罷不能偷撩G奶網紅

台灣舞王羅志祥今年4月遭內地網紅周揚青「毀滅式分手」，怒揭偷食兼愛「多人運動」等荒淫史，形象盡毀！神隱多時的他近月密密做運動，轉玩健康形象博洗底，豈料日前被發現重施故技，在網上關注性感網紅，包括有「台版三上悠亞」之稱的34E 周苗苗及「G級童顏巨乳」郭鬼鬼，更連發讚好冧女，被狠批死性不改！

由天王淪為「渣男」的羅志祥（小豬），自今年5月發表7千字懺悔文向舊愛周揚青道歉後，重新活躍於社交網，早前更被發現在多個社交平台取消關注周揚青，似為這段9年情正式畫上句號！正當周揚青「撤出」其社交網之際，原來小豬已秘密睇中新一批性感網紅。

日前他在社交網的限時動態中，轉發網紅郭鬼鬼的發文，該貼文中見郭鬼鬼光顧小豬旗下的潮牌Cafe並拍片「打卡」。翻查資料，模特兒出身的郭鬼鬼憑34G巨胸加上童顏外表，深得網民歡心，在網上擁有逾47萬粉絲，人氣極高。其社交網不乏火辣照，胸前一粒「銷魂痣」更成為標誌，她亦不時亮相《小明星大跟班》、《星光歡樂城》等台灣綜藝節目，踩入電視圈。

連環Like爆乳「苗苗」

除了郭鬼鬼外，小豬更被發現偷偷留意另一個名叫「苗苗」的社交帳號，見小豬按捺不住，連續點讚對方的照片，相中苗苗同樣現身小豬旗下的潮牌Cafe，而且打扮惹火，夾出深長事業線。全名周苗苗的她同樣是台灣網紅，早年在蘆洲一間火鍋店以綽號「肝連」擔任接待員，因34E豐滿上圍而意外爆紅，被封「台版三上悠亞」。她亦深明自己的優點，經常網晒水着照派福利，又與分屬同門好友的郭鬼鬼孖公仔現身不同場合，鬥晒「胸器」！

從小豬的社交網可見，他並沒有追蹤苗苗的帳號，只是偷偷讚好她的性感照，而其實二人早有轇轕！小豬爆出醜聞前，曾包別墅開泳池P，與好友大根（黃亮鈞）及多位火辣女主播作樂，當時網上流傳一份出席派對的網紅名單，苗苗亦榜上有名，如今再獲小豬點讚，似乎二人關係匪淺。

拍片風騷自嘲

「小豬關注性感網紅」一事火速成為熱話，網民鬧爆他重蹈覆轍、花心不改，更有人揶揄：「是手滑誤讚嗎？」雖然未知事件會否令其復出之路起波折，但他似乎不太在意，上載一段練舞片並留言：「哥只是練舞，沒別的意思，不要亂下標喔！」暗指並非鋪路復出，其後再晒出一段開水喉洗手的影片，並寫上「試水溫」自嘲。

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