生肖指數　是日吉星：兔

鼠：→ 和朋友一起時，總會聽到不同的意見，你要學懂辨別甚麼是好的意見！

牛：→ 三角戀愛依然是令你運氣變差的原因，應檢討自己所愛是誰才對啊。

虎：↑ 戀愛運佳，有機會和心儀對象作深入傾談，可趁這機會進一步了解對方。

兔：★ 頭腦十分靈光的一天，充滿旺盛的精力，努力一點，有相當豐富的成果。

龍：↓ 是日沖煞，偏財運甚弱，不宜投資買賣。近期容易因為旅行而大大破費。

蛇：→ 節儉是美德，變成貪小便宜，則容易因小失大，惹人討厭。金色助運勢。

馬：↑ 這天你不用到處放電來證明自己的魅力了，因你今天的桃花運很強！

羊：→ 工作上表現出勇氣是值得讚賞的，但要看在甚麼地方和甚麼時間去表達。

猴：→ 已有戀愛對象的你，不要再婆婆媽媽的不去承認，放膽地去表達感受吧！

雞：↓ 不要沉迷於無聊的嗜好中，須知人生還有不少有意義之事情等着你去做。

狗：↓ 對某些事情你特別固執，在別人眼中你已慢慢變成不知變通的老頑固。

豬：→ 在晚上的約會也要在白天先以電話聯絡好，否則會有對方失約的可能。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌