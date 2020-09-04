划五粒鐘獨木舟清潔香港　余曉彤潛水執垃圾

藝人余曉彤（Hidy）熱愛跑山、潛水擁抱大自然。以往她經常與朋友潛水執垃圾，幫手清理「鬼網」。由於疫情關係，Hidy今年未有落海清潔垃圾，她見近日疫情開始穩定，便相約朋友出海執垃圾。

她和朋友租了獨木舟，划足兩個多小時去到西貢滘西洲沿岸執垃圾。由於地點鄰近高爾夫球場，她們在海底執了二十多袋垃圾，當中包括膠樽、紙包飲品盒及發寶膠…最搞笑是執了五十多個高爾夫球，Hidy說：「希望透過自己小小嘅力量，繼續宣揚保護環境意識。」

二人花了六個小時執垃圾，之後把垃圾放上獨木舟划回岸上，再分類搬到垃圾站，Hidy說：「每次見到海底或者岸邊嘅垃圾都好想將佢哋全部清理，希望大家都可以愛護地球，我唔怕辛苦，但都要大家一齊合作。」

原來Hidy的好朋友是首次出海執垃圾，她相信人可以影響人，慢慢大家都會有種責任感去愛惜海洋。她笑言今次最辛苦不是執垃圾，而是來回划了五個小時獨木舟，絕對是體力的挑戰。

另外，Hidy早前為運動品牌拍攝了一輯宣傳照，並要上山拍攝，參加過毅行者及越野賽的她當然冇難度。被譽為跑山女的Hidy過去幾年她參加了很多越野賽，但今年全部取消，令她減少了訓練，希望疫情平息後可以再參加比賽。