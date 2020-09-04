名人餐廳酒吧　勇奪3項國際室內設計大獎

【營業資訊】憑着對懷舊復古風格的追求及熱忱，藝人張敬軒與才華洋溢的本地室內設計師Karson Liu攜手打造的The Crown，座落於英皇駿景酒店的頂層25樓及露天空中花園，重現了充滿Art Deco魅力的裝潢設計，極具奢華時尚。這份傑作不但贏盡客人的讚賞，更得到全球知名專業設計人士及評審的青睞，並從數千份來自百多個不同國家的參賽作品之中脫穎而出，奪得2019─2020年A'Design Awards & Competition的室內空間與展覽設計組別銀獎、2019年MUSE DESIGN AWARDS──室內設計，餐廳組別鉑金獎，以及2019年International Design Award（IDA）──室內設計，餐廳酒吧組別銀獎，當中的A'Design Awards獎項更有「設計界奧斯卡」之稱，足見The Crown的設計水平備受國際肯定。

The Crown

查詢電話：2961 3399

網址：www.thecrownhk.com