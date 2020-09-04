【營事檔案】紅蘿蔔冬菇炒腐竹　均衡有「素」

今次和大家介紹的菜式的主要食材是蔬菜，所以對於素食人士來說也十分適合。不過，不同蔬菜口感不一，加上素食更要講究蛋白質來源，才能令營養更加均衡。

甘荀 含β-胡蘿蔔素

今次食材選用了甘荀，不但令整碟餸的顏色變得更加豐富，同時亦富有營養，甘荀含有β-胡蘿蔔素，能在人體轉化為維他命A，有助預防不同的眼睛疾病，亦能夠促進骨骼及牙齒健康。此外，β-胡蘿蔔素本身亦具有抗氧化的功能，能夠抵抗紫外線對皮膚的傷害，亦能幫助減少患上心血管疾病的機會，有助維持身體健康。至於荷蘭豆則含有鉀質，能幫助控制血壓，此外富含維他命C，有助增強抵抗力和具有抗氧化的作用，有助人體對抗自由基對細胞的傷害。

腐竹 具豐富蛋白質

作為豆製食品之一的腐竹，味道香濃，含有豐富的蛋白質，亦含有鈣質。由於腐竹是由豆漿煮沸時，浮在最上一層的豆油曬乾而成，所以脂肪含量較油炸過的枝竹低。不過相對豆腐、豆乾等豆製食物，腐竹的脂肪含量仍然較高，如正在控制體重的話，建議只宜淺嘗。

【紅蘿蔔冬菇炒腐竹】

材料：

甘筍 半條

冬菇 （已浸） 7粒

腐竹 （已浸） 50克

荷蘭豆 40g

薑蓉 1湯匙

調味料：

糖 1茶匙

鹽 少許

豉油 1湯匙

蠔油 2茶匙

做法：

1.甘筍去皮切片，腐竹剪成段，冬菇去蒂切絲。

2.煲滾水，先灼腐竹和荷蘭豆約2-3分鐘，後盛起備用。

3.熱鑊爆香薑蓉，繼而炒香冬菇絲和甘筍至軟身，再加入腐竹和荷蘭豆翻炒。

4.最後加入調味料，翻炒均勻便完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。