「獨行俠」男星Armie傳搭上布斯韋利士大女

憑《獨行俠》(The Lone Ranger)以及同志片《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)上位的美國男星Armie Hammer與妻子Elizabeth Chambers兩個月前申請離婚,已回復單身的他日前被傳媒影到與荷里活影星布斯韋利士(Bruce Wills)和前妻狄美摩亞(Demi Moore)的演員大女Rumer Willis於洛杉磯外出,期間Armie更攬住女方條腰。因而懷疑二人已撻着!34歲的Armie比Rumer大兩歲。

Armie於7月時與結婚10年的妻子Elizabeth離婚,二人育有兩名子女。至於Rumer曾與《歡樂合唱團》(Glee)視星Chord Overstreet拍拖,而2007年她被傳與母親狄美共同戀上Hard Rock Cafe創辦人Peter Morton之子Harry Morton。

另方面,近年成功收身的Rumer最近為真人騷女王Kim Kardashian的矯型內衣品牌做代言人宣傳,日前Rumer就於社交網上載宣傳照。有傳媒指她的造型似足Kim。