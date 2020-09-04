「獨行俠」男星Armie傳搭上布斯韋利士大女

憑《獨行俠》（The Lone Ranger）以及同志片《以你的名字呼喚我》（Call Me By Your Name）上位的美國男星Armie Hammer與妻子Elizabeth Chambers兩個月前申請離婚，已回復單身的他日前被傳媒影到與荷里活影星布斯韋利士（Bruce Wills）和前妻狄美摩亞（Demi Moore）的演員大女Rumer Willis於洛杉磯外出，期間Armie更攬住女方條腰。因而懷疑二人已撻着！34歲的Armie比Rumer大兩歲。

Armie於7月時與結婚10年的妻子Elizabeth離婚，二人育有兩名子女。至於Rumer曾與《歡樂合唱團》（Glee）視星Chord Overstreet拍拖，而2007年她被傳與母親狄美共同戀上Hard Rock Cafe創辦人Peter Morton之子Harry Morton。

另方面，近年成功收身的Rumer最近為真人騷女王Kim Kardashian的矯型內衣品牌做代言人宣傳，日前Rumer就於社交網上載宣傳照。有傳媒指她的造型似足Kim。