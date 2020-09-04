創意小店　食咩估你唔到

香港貴為美食天堂，除了有來自世界各地的菜式，部分餐廳為了吸引客人，也會推陳出新，最近有些新開的小店，就以別開生面的主題食物作招徠，讓客人視覺和味覺都有全新感受。

冬甩似熱狗

由現時至11月15日，尖沙咀開設了ello手工冬甩期間限定店，大家別以為是普通圓形中間有孔的炸甜冬甩，店內利用手工冬甩麵糰加糯米粉搓揉，再整成熱狗包的模樣，脆炸後再配不同的餡料，而且還是鹹吃，最有趣配搭是四川麻辣牛肉配溫泉蛋、韓式BBQ豬腩肉等，其他還有脆皮烤豬腩肉、自製多汁雞肉丸和泰式香草炒新豬肉，入口乾糯而不會油淋淋。另外還有多款甜冬甩和雪糕冬甩選擇，即時令單調小食都變得多樣化。

似魚非魚

炮台山開業的魚事者，就以魚肉做主角，但餐廳的菜式不是普通的蒸魚或煎魚咁簡單，而是利用自家配方，融入車仔麵、街頭小食及Fusion等風格再創作。好像Fishotto魚米粒粒，就將魚製品整成意大利飯的大小，炸脆後變成魚米粒粒。平時吃的薯條，唔用薯仔改用魚肉整成薯條狀，搖身一變成為「炸魚無薯條」，另外還有炸魚狗腸、魚火腿和輕鬆Come撈魚麵等，分分鐘不愛吃魚的人都接受得到呢！