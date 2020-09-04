新舊日式文化碰撞　「高達」聯名系列

有啲動漫作品即使無論推出了幾多年、出過有幾多唔同類型的聯名產品，但只要每次有全新聯名系列都照樣可以引到動漫迷流晒口水，不顧一切去入手。1979年面世的《機動戰士高達》絕對是當中俵俵者，超過40年來應該都冇咩聯名設計冇推出過，但唔緊要，你見東京台場企喺度嘅超巨型1：1機動戰士咁多年來都仲有無數動漫迷走去影相就知，GUNDAM魅力同影響力絕對唔係講笑。

今回，日本潮流品牌EVISU就特別與擁有神枱級地位的日本動漫《機動戰士高達》聯名合作，攜手推出一系列GUNDAM x EVISU服飾單品。設計主要運用GUNDAM當中的最受歡迎的機動戰士RX-78-2作主打，以其高達頭像取代EVISU佛頭融入多款EVISU外套中，更加入「EV-91-1」（EVISU創立年份為1991年）字樣去呼應「RX-78-2」型號。另EVISU經典設計元素如：海鷗標誌（Daicock）、浮世繪海浪印花及日本傳統家徽於今回聯名系列中亦與高達圖案結合，以傳統東洋美學與日式動漫文化交織出新舊碰撞的化學作用。