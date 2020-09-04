咖啡熱潮　咩花臣都要試

唔少上班族都愛飲咖啡，返工就話可以到Coffee Shop選購一杯精品咖啡，但如果WFH的話，就要自己沖泡，所以要早早選定心水咖啡店及可以自己沖泡的咖啡款式，方便上班或在家歎番杯靚咖啡。幸好最近有不少新開或期間限定的咖啡店，還有不同的新品如即飲系列及新口味咖啡豆登場，作為咖啡迷的巴絲打又點可以錯過呢！

新店及期間限定店

本土元素

中環新開的咖啡店HYPEBEANS，除了本地的咖啡師團隊外，還和日籍著名咖啡師澤田洋史合作，店內的出品除了有招牌的抹茶Latte、特濃咖啡和Cold Brew外，部分出品更從茶餐廳吸取靈感，如加了八角變成Spiced Espresso Yuenyueng、帶麥精味的Ovaltine Espresso等，相當有新意。

消暑冷泡

Ralph's Coffee由即日至2021年2月14日，於中環開設期間限定店，店內供應不少精品，必試新推的Tangerine Cold Brew，以有機咖啡配方沖調，加上長時間冷泡，口感順滑帶點微酸。若然趕時間的話，也可選擇含哥倫比亞、巴布亞新畿內亞及秘魯的精品咖啡豆製作的Roast Drip Bag，又或是可即飲的Cold Brew罐裝咖啡，香濃回味。

單一產區

集美食、咖啡、酒吧於一身的Doubleshot by Cupping Room，全店Espresso均採用單一產區的咖啡豆，而手沖咖啡則有自家烘焙的比賽級咖啡豆；其中的單一產區咖啡豆約每2星期更換一次，推介來自埃塞俄比亞Guji region的Anasora Samii日曬咖啡豆，直接從農場製造商及負責人Israel Degfa進貨，保持咖啡豆的高品質；而Anasora Samii的風味及香氣十分細膩，可分為格雷伯爵茶、杏仁、薰衣草等3個階段品味，驚喜不斷。

私人空間

今年初開業的COSMOS，標榜為全港首個私人空間咖啡店，可以同時間用餐、工作、開會及休憩娛樂。必試由駐場咖啡師炮製的「骯髒咖啡」Dirty Coffee，其中人氣的Mocha是在剛沖泡好濃縮咖啡上，加入滿滿的鮮奶泡，撒上輕烤過的比利是GODIVA香濃朱古力粉，超吸引。又或Matcha Latte款式，將朱古力粉換成帶甘甜茶香的伊藤久右衛門宇治抹茶粉，讓抹茶口感厚滑多變，抹茶迷必試！店家現時每隔3個月便會採購新一批咖啡豆，不時帶來驚喜。

網址：www.facebook.com/cosmos.hk

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即沖即飲

方便攜打瓶裝

咖啡品牌NESCAFÉ推出兩款全新World Coffee瓶裝咖啡系列，分別是巴西精選咖啡及蘇門答臘精選咖啡。前者口感較溫和，入口有淡淡堅果甜味；後者選用高海拔種植的咖啡豆，輕輕一聞，感受到樹木的氣息，入口醇厚濃郁。此外，品牌還和日本插畫家KEIGO合作，推出7款限定版罐裝咖啡及各式精品，愛即飲咖啡的就要留意了。

自家沖泡冰咖啡

Nespresso推出限量的「匠心之作」冰咖啡系列，Freddo Delicato選用經淺烘焙的肯雅咖啡豆，香甜順喉。另一款Freddo Intenso選用南美和印尼阿拉比卡咖啡豆，經深度烘焙，層次豐富而有殼物和木香。大家可按其特性來沖泡不同的飲品。

橡木烘焙咖啡豆

首次來港的美國咖啡豆品牌Mr. Espresso，推出100%用橡木烘焙的有機、公平貿易咖啡豆。品牌特別選用含15%水分的橡木，用慢烘方法烘焙來自哥倫比亞、埃塞俄比亞、墨西哥和危地馬拉等生豆，令咖啡豆可保存更多油脂，風味更佳。除了單品，還有自家拼配咖啡豆，為咖啡迷帶來更多選擇，揀啱至選購回家慢慢歎！