Android版AirDrop　極速Send相

使用Android手機的朋友，如果要將相片傳送給別人，一般都會使用WhatsApp等通訊軟件，不過相片傳送時會被壓縮，大大影響畫質。最近Android推出一個大家期待已久的新功能，名為Nearby Share（咫尺共享）就可以幫到大家。這個號稱Android版的AirDrop，究竟好唔好用呢，即刻實試！

「咫尺共享」提供設定頁面，只要於手機「設定」，點選「Google」內的「裝置連接」， 即可開啟。頁面內提供開關功能的選項，同時可以更改裝置名稱、選擇分享對象及分享方法。使用方法相當簡單，例如要傳送相片，首先於相簿內選擇「分享」，之後點選「咫尺共享」，另一部電話就會彈出通知，確認後隨即彈出選單，兩機就會進行傳送連接，毋須配對。

測試環節，首先以AirDrop將容量為1.6MB的相片由iPhone傳送至iPhone，需時約2秒。而咫尺共享傳送同一張相片，需時約6秒。咫尺共享可以傳輸相片、影片、檔案及網址，而使用前雙方都要開啟Wi-Fi、藍牙及定位服務，實測傳輸上限為是500幅相片。最吸引是兩機都關閉流動數據，仍然可以傳輸相片，非常方便。官方指Android 6.0或以後的電話將會陸續收到「咫尺共享」新功能更新，雖然未有詳細時間表，但記者手上兩部分別2016及2017年的手機均可以用到此功能，相信大家不用久等。

總括而言，咫尺共享傳輸速度雖然比AirDrop慢，連接穩定性暫時亦屬一般，但以Android電話來說，毋須下載應用程式下都可以做到快速傳輸檔案的功能，Android用家不妨一試。