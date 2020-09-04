【大整蠱】被盜用身份證登記全民檢測　楊明怒爆報警緝兇

楊明與女友莊思明已完成全民檢測，而姚瑩瑩、曹永廉的身份證號碼亦被盜用。

普及社區檢測計劃（全民檢測）延長至下周五（11日），當中藝人楊明與女友莊思明今日身體力行接受檢測，楊明於社交網上載與女友莊思明在採樣中心門外的合照，並透露原來其身份證資料曾被人盜用作登記檢測，甚至有人冒認有關部門致電給他，幸好最終親臨現場也能進行檢測。

楊明在接受完檢測後回覆東網時說：「頭先去檢測，之前我（網上）登記，登記唔到，身份證畀人盜用咗，之後打去有關部門話幫我跟進，過咗兩日有個冇來電顯示嘅電話打嚟，話可以幫我喺總機做番登記，咁我咪登記今日（4日）14:30，對方話得喇！又話冇登記號碼，叫我去到搵工作人員講就得，我心諗，係咪攞個身份證去就可以呢？點知今日去到話冇我Booking。」說到身份證被盜用，楊明表示之前已經報警：「因為啲人有我身份證號碼、姓名同電話號碼，可以做好多嘢，唔單止我一個，之前姚瑩瑩都係咁，所以警方都開咗File調查緊。」

此外，曹永廉表示於本月1日已全家接受過測試，豈料他的身份證號碼亦遭人盜用，指會於本6日早上8時在某中學進行檢測。