Game ＆ Watch手提遊戲機復活！彩芒玩Mario

今年係任天堂經典遊戲《超級瑪利歐兄弟》（Super Mario Bros.）35周年，有關方面啱啱於昨日發表咗一連串嘅相關紀念活動及搞作，當中最受注目嘅，莫過於將1980年推出嘅手提遊戲機Game & Watch復活過來，於11月13日推出Game & Watch Super Mario Bros.！有一定歲數嘅朋友，一定玩過Game & Watch系列嘅遊戲機吧，簡單講係一部Size細細、可兼作時鐘嘅黑白單色手提遊戲機，機內只收錄一隻遊戲。而該系列總共推出約50多款遊戲，當中代表作《八爪魚》（Octopus）及《石油危機》（Oil Panic）等曾經風靡一時，全世界總銷量高達4,300萬部！而趁《超》35周年推出嘅聯乘版本，除咗主打嘅《超級瑪利歐兄弟》外，亦同時收錄《超級瑪利歐兄弟2》及Game & Watch系列嘅經典遊戲《Ball》。雖然Game & Watch Super Mario Bros.外形保留咗昔日嘅設計，不過多方面都有所進化，例如採用2.36吋最新款式嘅全彩色液晶體屏幕，內藏嘅鋰離子電池叉足電後可讓你連續玩約8小時。而時鐘功能依然保存下來，可以一邊叉電一邊長時期作時鐘畫面顯示，而且畫面會出現瑪利奧跟敵人們互動，十分過癮！售價為4,980日圓，只於2021年3月前限定生產，有心入貨嘅朋友要快手喇。