至尊 x 剔牌　掀起高潮

美國人氣街牌Supreme啱啱先開季冇耐，但轉頭已經盛傳今季會同日本時裝大師山本耀司（Yohji Yamamoto）聯名合作，雖然到呢一刻雙方品牌都尚未正式公布合作消息，但照Supreme以往慣常伎倆，空穴來風，好大機會係堅料。與此同時，Supreme就於本周推出與友好品牌Nike合作的聯名系列，為秋冬新季掀起第一個高潮。

最新一回Supreme x Nike聯名系列單品設計主要運用抗撕裂的Ripstop尼龍物料打造，當中Jewel Reversible Ripstop Anorak及Jewel Reversible Ripstop Pants更採用雙面穿着的實用性，分別於帽頂及褲管位置加入「Supreme」字樣點綴，同時系列中更有Supreme較少推出的足球衫Jewel Stripe Soccer Jersey，復古風格條紋加埋胸前兩牌標誌並列咁搶眼一樣好吸引。另外仲有黑白橙三色Jewel Crewneck及Jewel Sweatshort呢啲穩陣Basic Item，為整個聯名系列塑造出90s復古運動風格。