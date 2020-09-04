星媽KOL月入六位數吸金力強　葉翠翠最受媽媽級歡迎

前DJ蘇耀宗（細so）背妻偷食人妻網紅練美施（Macy）遭受全城怒罵，今期hit爆嘅女主角Macy唔單止係人妻，仲係一仔一女之母，外表年輕、身材弗爆嘅佢經營網店賣嬰兒用品，不時親自以生招牌作宣傳。有網民指佢當女兒做搖錢樹，上載僅以士多啤梨貼紙遮掩重要部位嘅出浴照宣傳沐浴露品牌，月賺14萬輕鬆吸金。

葉翠翠：27萬粉絲

其實唔少藝人升呢為人母後，都轉型做KOL行親子路線，好似人氣最高嘅星媽葉翠翠，為三子之母，2017年離巢專心相夫教子，初時純粹於網上分享美容及養生之道，直到誕下第二胎後，產後火速收身秘訣，成功吸引大批媽媽粉絲Follow，依家頻頻開Live宣傳代言產品，吸金力超強！

陳琪：10萬粉絲

胡諾言老婆陳琪離開無綫後就展開KOL生涯，三子女之母嘅佢照顧屋企非常周到，經常開Live同媽咪級粉絲分享美容、生活用品、健康產品等，廣告代言月賺六位數字，好過做演員嘅時候！

陳倩揚：8.2萬粉絲

育有兩子一女嘅陳倩揚，誕下細女後身形一度爆脹至160磅，其後積極減肥推廣自創減醣飲食餐單，講明唔靠節食、唔運動都可以瘦身，經常以過來人身份分享心得，依家社交網粉絲人數達8萬幾人Follow。

麥雅緻：7.7萬粉絲

同老公張頴康共用擁有同社交網帳號嘅麥雅緻，經常分享仔女嘅生活日常，早年全職轉型做KOL嘅佢經常開Live介紹美容及生活用品，而活潑可愛嘅囡囡小豆豆不時亂入搶Fo，表演唱歌或講故事，成功吸引大批支持者，而囝囝小花生亦會幫手示範產品，從小已訓練做KOL！

劉小慧：5.7萬粉絲

早年已淡出幕前嘅劉小慧，去年以「蛋黃油」秘方醫治濕疹，成功紅爆KOL界，每次開Live話題更多元化，上至養生、飲食，下至請工人姐姐都有分享，有時仲搵埋囡囡一同試用護膚品，母女檔拍住上。