一拍即合！拜吳浩康所贈　農夫仆住去拍MV

歌手吳浩康（Deep）跟農夫合作翻唱Beyond經典歌曲《農民》，配上農夫新填的Rap詞，講述男人之間的友誼，促成今次合作。陸永表示因為Deep很想做一首關於友情的歌，但幾個男人聊友情又覺得太肉麻，Deep說道：「好多時男人嗰種友情，個關係好嘅話係唔使講出口。想講大家見面嘅狀況，同埋見唔到面嘅時候有一種掛住喺度。」《農民》歌詞意境就很適合，C君說：「呢隻歌其實有一種形容得好型嘅嘢，『見面再喝到了薰醉』，飲咗先啦，咩是非都唔使講，咩傷心『笑淚慘進了老井裏』，個意境好似好勁，我哋就用呢樣嘢嚟寫首友情嘅歌。」陸永更踢爆原來Deep曾經有半年的時間，每一日都會聽這首歌，所以三人絕對是一拍即合。

這次MV特地到廢棄的海水化淡廠拍攝，採用黑色作主調，襯托出男性的剛陽味。農夫透露兩人已經六、七年沒拍MV，這次很開心能夠參與拍攝，陸永還笑說：「真係好高興，你唔見我哋係仆到嚟嘅咩？」除了三人首次合作，更是C君首次以個人身份為其他歌擔任監製。C君坦言這首歌對他很重要，因為整個製作滿足了他三個願望：「自己本來有一個監製團隊，今次終於可以獨立為其他歌手監製歌曲，有一種畢業嘅感覺；另外其實一直好鍾意呢首歌嘅旋律同意境，好想翻唱，但我同陸永都唔擅長唱歌，好彩有Deep先達第二個願望；第三個願望就要多謝英皇嘅資金支持，容許我用專業嘅studio，有全世界其中一枝最貴嘅咪，連天王巨星都係用佢嚟錄音。可以一嘗使用頂級器材嘅滋味，真是回味無窮。」