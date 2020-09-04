本日日本：古民宅變潮舖　食買玩住統統包辦

繼於長野縣白馬村與東京都原宿開店後，戶外品牌Snow Peak剛於京都嵐山開設第三間Snow Peak LAND STATION KYOTO ARASHIYAMA體驗商店。商店由過百年歷史的古民宅翻新而成，面積達1167.5平方米，分為店舖及Cafe兩部分，並設有寬敞的花園。商店售賣露營裝備和服裝，而Cafe則提供日本茶、咖啡及輕食，也有各式各樣的洋菓子提供，可以輕鬆閒坐。和服專門店Yamato亦在此開了新店，提供和服租借服務，讓你可穿上和服穿梭京都的街道拍照，店內亦會發售和Snow Peak的合作商品，以及和服生產地製造的小物。除此之外，店舖還提供與著名建築家隈研吾一同開發酒店「住箱－JYUBAKO－」的住宿Plan，以及到京都嵐山景點一日遊的「Snow Peak GO」體驗計劃，相信今後會有大大小小的活動在庭園內舉行，教人十分期待。

Snow Peak LAND STATION KYOTO ARASHIYAMA

地址：京都府京都市右京區嵯峨天龍寺今堀町7

營業時間：10:00am~7:00pm