﻿【美女饕廚】食指大動法式新派私房菜

今次我和美女朋友一起嘗新，餐廳位於西營盤，是一間法式私房菜。

甫坐下，先來了一款精緻小點（Amuse Bouche），是烏魚子番茄布里歐麵包，麵包微暖，外酥內鬆軟，極富層次。這種類似蛋糕的麵包，咬下去散發着濃郁的牛油香味，配上番茄和烏魚子，清新而不膩，更能提升麵包的味道、質地和層次，味道豐富。

之後是魚子醬，魚子醬下面是辛辣的羅望子，羅望子是一種樹的果莢，它的「酸甜」風味類似於檸檬、杏子和棗，配上辛辣和魚子醬的鮮鹹香，味道有點像冬蔭功，加上椰菜蓉，這個獨特的組合，充滿着泰國風味。

接着是我最愛吃的紅蝦，用最高品質的西班牙紅蝦（Carabinero），廚師特意做了兩吃，紅蝦肉做刺身，肉質爽甜鮮美，但不是很彈牙的那種質感，但勝在蝦味濃郁，搭配青瓜和紅菜頭做沙律，味道非常開胃。之後是這個菜式的主角──紅蝦頭，用烤焗方式，把蝦頭入面所有精華逼出，我和美女朋友都不顧儀態狠狠地吸啜蝦膏，真係非常甘香惹味，無蝦能及！

再來是一個很可愛的糉子，上菜時有種強烈烤葉的香氣，打開葉子，裏面鋪滿帶子粒，用大麥取代傳統的糯米飯，咬下去帶點兒煙韌質感，每吃一口，均能嘗到椰絲和青檸檬的香氣，可見食材香氣完全滲入糉子之中，氣味誘人！

到主菜了，是和牛，廚師切成1厘米厚，把3片搭起，配上來自東南亞的黑果醬，黑果是呈黑色貝殼形狀，吃的時候主要吃它裏面的果肉，就像棗泥一樣的質感，這種黑果也叫毒果，新鮮吃是有劇毒的，所以必需處理並需要泡水數日，再煮熟後埋入地裏40天發酵，才取出果肉做菜，這樣才能清除黑果毒素，十分費功夫呢！這樣新穎的配搭，亦大大減低了和牛的膻味。

菜式加入亞洲風味，食材和香料都加添了不少東南亞元素，很多配搭都很新穎，是一家新派法國菜。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）