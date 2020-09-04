尋找男人尊嚴　阮兆祥黎耀祥：靠另一半畀面

藝人黎耀祥和阮兆祥擔任主持的清談節目《雙祥見》今集以男性為話題，二人談及男人的尊嚴時，黎耀祥先說：「我覺得男人尊嚴係建立喺另一半身上。」阮兆祥問：「有冇例子？例如叫老公或者男朋友攞手提包？我唔抗拒。」黎耀祥感到錯愕：「係咩？幫忙攞一段時間係可以接受，如果成為指定動作就唔係咁好。」

而阮兆祥亦爆自己曾偷偷Check前女友：「當時另一半經常會約姊妹去茶聚，我諗點解為會咁頻密？」當他去到咖啡室見在場都是女士便放下心頭大石，然後上前跟大家打招呼，再送上小禮物予女友，他認為男女相處貴乎互相尊重。

而黎耀祥當遇到太太的奪命追魂Call時會獨特的處理方法：「通常我太太會同我一齊，我好難逃出佢嘅五指山。」阮兆祥即取笑黎太生肖是樹熊。

及後，二人聊到陪伴侶揀內衣等鮮有提及的私密話題，兩位均認同是愛的表現，阮兆祥會為伴侶挑選內衣：「因為佢都係着畀我欣賞。」黎耀祥則認為內衣屬個人品味，最重要是伴侶着得有自信：「我唔識揀！」笑言阮兆祥見識比自己多。

上一集二人在節目中「二選一」環節經歷男人最痛的困難選擇，今次又面臨到事業上的大難題「樂小姐（無綫高層樂易玲）VS 珍姐（無綫高層曾勵珍）」，黎耀祥秒答珍姐，難怪會成為珍姐愛將。而阮兆祥說：「兩估都唔揀，我揀Paco（金牌經理人黃柏高），此話一出即引來全場大笑！