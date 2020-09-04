逝世第49天！事務所澄清三浦春馬沒有留下遺書

今天是三浦春馬逝世第49天，他所屬的事務所澄清多個春馬逝世時的相關報道。

已故男星三浦春馬於7月18日在港區的寓所上吊身亡，終年30歲。今天是他逝世第49天，他所屬的事務所Amuse在官網更正有關春馬去世當天的情況，否定春馬留下遺書。

Amuse澄清三個誤傳的消息，一、曾有消息指當天春馬一直沒有出現錄映現場，經理人才往他的寓所找他，但實際情況是經理人去接他錄映時，發現了遺體。當日春馬下午有劇集拍攝，經理人在他住所大樓外等待，但到約定時間沒有現身，於是打電話及傳訊息找他，之後按門鈴沒有回應，經理人立即聯絡管理公司開門，可惜發現時春馬已沒有意識，送院後返暈乏術，於當天下午2點10分不治，警方最後判定為自縊身亡。

二、三浦家中沒有遺書，報道指發現筆記等並不能當作遺書，僅是他平時的隨筆。三、Amuse沒有強制他停止留學，要求他趕回日本拍戲，Amuse澄清絕無此事，演藝工作一直是經理人和三浦在充份商討下共同決定。Amuse並要求傳媒停止沒有根據的報道，以及網絡誹謗。

另外，Amuse宣布成立三浦春馬基金，完成他的遺願，向有困難的人提供捐款和援助，包括支援防治愛滋病活動《ACT AGAINST ANYTHING》，以及寮國的 Lao Friends兒童醫院公益活動。而告別會計劃2020年舉行，視乎疫情而定。至於春馬與小池徹平合演改編東尼獎得獎舞台劇的《靚佬搵靴著》（Kinky Boots），會推出公演時的原聲帶CD，後天在官方社交網公開15分鐘精華片段。