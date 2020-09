對於行街,你餓了很久很久?那麼,久違的市集,可會是你的選擇?回看這一段艱難時期,要是身邊有摯愛一直伴隨、不離不棄,會不會想為他們預備一份獨特禮物,藉以表達自己的心意?Market Free在今個周末會於D2 Place舉行《For HIM. For HER. For LOVE 傳心傳意。全手作市集》,整個市集是以「愛」為主題,雲集了各樣特色手作品,包括情侶飾品、紙藝、花藝陶瓷、編織品等,相信不無論單身或熱戀中的朋友仔,都能在其中找到心頭好。此外,場內會提供免費小手作Tote Bag工作坊,希望為大家帶來一個窩心周末之餘,亦同時宣揚愛自己、愛身邊人的訊息,不過去還去,入場亦同時需遵守防疫措施,好像入場者必須戴口罩,而入口設有酒精及酒精搓手液,入場者必須消毒雙手才可進場。此外,入口設有量體溫櫃台,沒發燒才可進場,而因應場內人數,有關機構會作人流管制措施。在這艱難時期,讓我們以愛去面對吧!