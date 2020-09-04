初為人母吐心聲　雨僑迎愛女滿月：隨遇而安

女星雨僑於上月為歌手羅力威初誕下女兒，B女過幾日就滿月，在家中坐月的雨僑今日在社交平台上載一家三口的溫馨靚相，並向粉絲分享這幾個月的心情：「現在看初生的你彷彿又過了很久，坐月期間專心照料你，心無旁騖非常滿足。

一直以來我是個每件事都要在計劃內發生的人，可是生小孩，應該說從懷孕起，就得接受生命的主宰不是你。我覺得生小孩是一件很可怕的事，從順産到最後改為開刀在一日內決定，最初充滿不安，後來覺得還不錯，因為一切的運動和課堂，隨着第三波疫情到來根本不能進行，還不如安心休息，這是其中一次深刻的『隨遇而安』。

傳說中開刀前一定要有的二人最後晚餐，在禁晚市限聚令下，變成醫院Canteen訂餐一人在床上吃，也沒有很可惜，因為老公可以多休息，第二天一早又要過來。」

最後，雨僑特別感謝醫護人員對她的貼心照顧，給她這個史上最害怕的産婦送上無限的安慰。如今她終於感受到帶孩子真的不容易，兩夫婦從未試過這麼累，但同時也感受到難以言喻的喜樂，她說：「疲累和快樂同時去到極點的情緒好極端。」