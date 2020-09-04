實況Mario賽車　由客廳飆到睡房

《超級瑪利歐兄弟》（Super Mario Bros.）於1985年推出至今有35年。為迎接35周年來臨，任天堂近日特別為Mario公布了一系列新作詳情，當中最矚目肯定是將於10月16日推出的《瑪利歐賽車實況：家庭賽車場》，它可說是將人氣賽車遊戲《Mario Kart》由虛擬帶到現實世界！

賽車鏡頭連結Switch

《瑪利歐賽車實況：家庭賽車場》套裝備有一部植入鏡頭的玩具賽車，體積只有掌心大小。玩家只需於eShop下載遊戲，並將玩具賽車連結到Switch，便可透過賽車鏡頭視角遊玩，令家居變成《Mario Kart》的虛擬賽道，由客廳飆車到睡房由你話事！此外，遊戲套裝附有4個閘門，可放置於家居不同位置來改變賽道和行駛軌迹，最多可供4人同時對戰。各位玩家除了可透過搖桿駕駛賽車飛馳，還可使用虛擬道具如「蘑菇」來衝刺加速；當以「紅龜」擲中對手，對方的賽車便會停下；還有機會被賽道上的「吞食花」截停賽車。睇吓邊個最快衝過終點！

同場加映：35周年驚喜浪接浪

話明35周年誌慶，當然有大量驚喜畀玩家。除了《瑪利歐賽車實況：家庭賽車場》，另一焦點是復古造型的Game & Watch特別版遊戲機，可玩到《超級瑪利歐兄弟》及《超級瑪利歐兄弟2》，更獨有懷舊的《BALL》遊戲，另附加了35個小秘密，預計今年11月13日發售。另有35人線上遊戲《超級瑪利歐兄弟35》，各位可利用熟悉的關卡和動作，把擊敗的敵人傳送給其他玩家，睇吓邊個能成為最後生還者。