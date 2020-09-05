最霉戶口得兩位數！王浩信度Gag 挑機做笑匠

王浩信在劇集《反黑路人甲》的演出備受好評，喜感十足，顛覆以往的正經形象。他早前獲譚詠麟點名盛讚夠搞笑，對此他謙稱不敢當，自認是喜劇界初哥：「拍攝時同對手戰戰兢兢咁度啲嘢出嚟，聽到觀眾話好笑，已經係最開心嘅事。咁多劇種之中，喜劇最難演，因為要好集中。拍喜劇好辛苦，但我好享受，因為我個人無聊，荒誕啲啱我。（囡囡有冇睇？）有睇吓，都有笑。」

講到最深刻及最難演，浩信笑言是喊到流出長長鼻涕的一幕：「好難搞，因為唔係我控制到，嗰條鼻涕係神來之筆！（憑呢套劇角逐視帝？）唔敢當，唔敢諗咁多。」不過，他坦言希望向喜劇路線發展：「《反》劇係有少少試水溫，我想用喜劇一路行落去，因為好鍾意，希望下年試寫劇本，想寫喜劇，有朋友想一齊做啲嘢，計劃中，暫時開住空頭支票先。」

自設10年「大限」

2011年與陳自瑤結婚並誕下一女的他，如今事業、家庭得意，但亦有過艱苦日子。他自爆初入行時窮到燶，戶口只有兩位數字，但沒想過放棄：「好長時間都係咁，有5、6年，但唔係一直都係雙位數，有時三位同四位。我畀10年時間自己，我20歲前做平面設計，20至30歲就放喺自己鍾意嘅行業，如果唔得就走，做番平面設計。（當年點捱？）有一班同樣情況嘅人，包括農夫嘅C君，冇嘢做就一齊傾偈、踢波、搞音樂，咁就過咗嗰段時間，好感恩有佢哋喺身邊！」