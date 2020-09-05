東方日報C1：疑似細So「小四」張紫語不雅片流出

巨胸網紅張紫語（Jelly）捲入前DJ蘇耀宗（細So）偷食事件，昨日網上更流出疑是她的半裸自摸短片，引起網民熱烈討論！Jelly直認是不雅片主角，但澄清只是用來慰藉老公，卻被黑客入侵兼勒索，已報警處理，同時否認與細So有不倫關係。

細So偷食醜聞愈揭愈多，先被揭搭上人妻網紅練美施（Macy），Macy自爆因此染性病，更踢爆男方在她之前與另一名女子有染！有指對方是細So主持ViuTV音樂節目《Show Time我主場》的參賽者，31歲人妻Jelly成為嫌疑最大的「小四」，昨日更有不雅片流出！

自爆遭勒索

網上流出的短片清楚見到女子容貌，見她穿小背心對着鏡頭自摸胸部，另外兩段影片更重點拍攝胸部，片中除去上衣的她不停擺動身軀，相當意淫。網民睇片後列出三大線索，指女主角眼底的痣與心口的癦均與Jelly相同，而背景亦與其家中擺設一致，認定她就是片中人。

Jelly與細So扯上關係後，曾一度將社交網改設為私人帳戶，直至網上瘋傳不雅片後，她終於重開帳戶，並發聲明澄清事件。她親證自己是半裸片女主角，但解釋有關短片只是她與老公之間的私人影片：「其實是我於6、7年前發給當時長期身在異地工作的丈夫，屬於我們夫妻之間的事。」並自爆被人用短片勒索：「我早在幾年前就已經收到陌生人訊息，佢哋利用呢一批短片恐嚇和勒索我，我當時即時報警處理，警方亦有立案調查了一段好長時間，證實係黑客所為。」

否認捲入不倫戀

對於有指她是細So的「小四」，她強調雙方相識多年，但只屬朋友，絕無發生性關係：「我和男事主早在唱歌比賽之前就已經認識多年，一直都是朋友關係，我們多年來只有在工作上同場過，所以我絕對不是女事主口中所講的主角，更從來沒有跟男事主互傳過短片甚至發生關係，懇請大家不要再胡亂猜測。」

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