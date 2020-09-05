白羊：感情關係略為不穩，攜眷郊遊，或參與嗜好、宗教或學術等活動，可助增進情誼。

金牛：異性緣及家庭運稍佳，已婚或同居朋友，夫妻關係回穩不少，宜盡享二人世界。

雙子：感情及親子關係將較愜意，已婚或同居朋友，相處及溝通情況轉佳，宜多約會。

巨蟹：體能轉佳，士氣較高，工作運較佳，進度和表現將甚理想，但對伴侶需多予關懷。

獅子：辭令及思考力回穩，人緣及桃花運較佳，感情及親子關係將較愜意，宜多聚會。

處女：精神及情緒較佳，家庭運回穩。財運稍遜，與家人交流理財事宜，助改善財務。

天秤：辭令及思考力較佳，但情緒不穩，社交及家庭運稍遜，宜多予協調及多予耐性。

天蠍：精神狀態回升，事業及財運稍佳，求職、轉職、謀事等，議價力較強，成數較高。

人馬：人氣及社交運佳，出勤、公幹及海外項目等成效較佳，但需小心處理文書等工序。

山羊：士氣及鬥志較旺，事業運回穩，公事進程將較理想，但人氣稍遜，宜多作協調。

水瓶：社交運佳，出門、出勤、旅遊等較易招引艷遇，已有固定伴侶者，需多加自律。

雙魚：事業運佳，求職、轉職等成數較高，但情緒略為不穩，宜多加積極，及自我激勵。