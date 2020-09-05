《舊歡如夢》唱通街！譚炳文同李香琴緋聞傳足30年

譚炳文從50年代起便踏足娛樂圈，由播音及配音開始，繼而報道賽馬、拍電影、電視劇及出唱片，期間更擔任過導演，創造出圈中多個傳奇。

1959年，入行不久的炳哥加入了麗的呼聲，開始其播音事業生涯，起初，他只是擔任中午時段節目《言情小說》的主持，基於其出色的表現，及後得到賞識，繼而進軍配音界，為全港首部外國片集《You ask for it》配上粵語旁白，在69年更被無綫高薪挖角，期間為《包青天》、《希治閣》、《杏林春滿》等劇集配音，堪稱為「配音天王」。除此之外，炳哥更是香港首位賽馬評述員。

於5、60年代，炳哥開始向幕前進發，接拍多部電影及推出唱片，更試過一年灌錄過三十張唱片，曾唱的歌曲有大家熟悉的《舊歡如夢》、《禪院鐘聲》，多年來被不少歌星翻唱，《舊歡》的舞蹈更人人跟住跳，包括李克勤！炳哥演而優則導，擔任過多部十分賣座的粵語艷情片導演，不過於多年前接受傳媒訪問時，他的心仍繫於配音方面，更坦言想開設配音學校培育人才。炳哥轉戰電視圈亦十分成功，乃香港第一代電視人，在無綫拍攝不少劇集，其幽默搞笑細胞，令他成為《歡樂今宵》的台柱，趣劇《大鄉里》 的「炳門」，更是他的事業代表作。

炳哥大情大性兼口直心快，於90年代初由無綫過檔亞視的他，拍攝劇集時炮轟公司拍攝不準時，更有「火爆將軍」稱號，當時的工作人員指炳哥不會無理取鬧。炳哥嗜好不多，最喜歡就是賭錢，87年時股市狂瀉風暴中，有傳炳哥亦做了「大閘蟹」，不過當時炳哥自稱股災對他經濟影響不大，反叫股民冷靜。

最為人津津樂道的是與李香琴的緋聞，兩人從70年代開始合作至今，無論台上台下均被公認為是一對，因此緋聞傳足30多年。兩人緋聞亦一度令正印炳嫂難忍，炳嫂在粵語片時代一直為炳哥擔任助手，但當時有傳炳嫂因難忍炳哥與琴姐的緋聞，於是不再跟隨丈夫工作，留在家中專心照顧一對子女。

兩人不時雙雙去登台，又經常合作拍戲，到80年再在電視台聚首，一直秤不離砣。去到98年，兩人推出了《繽紛友情三十載》CD，同年並舉行《譚炳文•李香琴繽紛友情三十載》演唱會。2018年炳哥因心臟衰竭做搭橋手術，李香琴亦刻意避開傳媒往探病，顯得甚為避忌。

譚炳文入行以來雖然工作甚多，但甚少病痛，一直身體無恙，健康良好，直至2002年復活節，炳哥與李香琴拍檔在新加坡郵輪登台演出期間，半夜突然呼吸困難感到窒息，送往船上醫療室搶救後並無大礙，不過船上醫生指炳哥身體狀況欠佳，不准他繼續演出，其後炳哥在女兒陪同下回港作身體檢查。

而回港後炳哥被驗出心臟血管閉塞，要接受搭橋手術，及後再接受「內置心臟電擊去顫器」手術，令整個人消瘦了十多磅，需要休息多個月，並將下半年工作全部推掉，當時炳哥表示損失約80多萬。而同年8月，炳哥終於康復，重返無綫擔任配音工作。