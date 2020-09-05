【傳財困】成龍拍賣8千萬銀主盤真相係…

影星成龍上月被發現其位於北京東城區「Naga上院」的過萬呎豪宅即將於本月底「法拍」（法院拍賣房屋，即香港俗稱銀主盤），市值約1億人民幣（約1.14億港元），起拍價為7,190萬人民幣（約8,226萬港元）。

今日有台灣媒體指，該豪宅原本售價3,360萬人民幣（約3,805萬港幣），但成龍因擔任該建案形象代言人，酬勞為2,060萬人民幣（約2,300萬港幣），最後以其代言酬勞抵銷，所以當時佢購屋只要再付1,300萬人民幣（約1,400萬港幣）。

台媒稱建商當時私下同成龍協商，因交易額太低，怕數字曝光被外界查知後「唔好睇」，所以希望不進行過戶，而成龍亦答應，惟建商如今倒閉，現市值逾1億港幣的豪宅連帶被拍賣，但成龍已提出訴訟，用當初彼此的交易合約證明房子係成龍所擁有。成龍公司對外坦承確有此事，表示事件正在訴訟階段，涉及法律內容，不方便多談。

據大陸傳媒報道，去年成龍旗下公司曾提出訴訟，要求停止對該單位強制執行，當時法院判決停止對涉案單位作執行，但到今年6月，有公司不服判決，要求撤銷一審判決。而豪宅雖未過戶，但當初彼此仍簽有房屋交易的合約書，註明交易金額，證明確實係購買行為。

過去十多年來，該單位都係成龍及其家人包括太太林鳳嬌、兒子房祖名在北京固定居所，期間亦有繳納水、電、煤等費用。現因疫情，林鳳嬌留港，佢同房祖名近期亦唔會周圍走，所以北京住所一事尚未實際影響二人。