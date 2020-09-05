譚炳文肺癌離世　薛家燕哽咽四呼「難過」

「配音王」譚炳文今早因肺癌離世，終年86歲，不少圈中藝人得知消息感到哀傷。好友薛家燕哽咽連呼四次「難過」，語帶傷感嘅佢亦細訴二人每日都有通訊：「好難過，真係好難過，諗唔到咁突然囉…佢日日都Send Message畀我，又早安、又祝身體健康，好多鼓勵嘅message畀我。個幾月前，佢身體有啲唔舒服要入醫院檢查幾日，佢就話『對唔住啦！呢幾日就冇message畀你，出院先再搵你。』我仲叫佢唔使，叫佢休息吓，我哋Send Message畀佢就得喇……唉…係囉…諗唔到好突然咁…就走咗。因為有同佢囡囡瑩瑩通電話，尋日佢都仲好哋哋，今朝就突然走咗，好難過，真係好難過，睇住我哋大，識咗幾十年…」

資深歌手「黑妹」李麗霞亦回應：「我也剛知到炳哥離去。炳哥佢係娛樂圈一位奇才，歌、影、視、播，都樣樣皆能，而且對後輩鼓勵有嘉，佢對我嘅指導，我永不忘記，佢嘅離開對我哋嚟講係一個好大嘅損失！一路好走。」

而江美儀表示1月曾與譚炳文接受訪問，正是最後一次見面：「我幾個月前同佢做咗個訪問，點知係見佢最後一面。那次訪問非常愉快，佢好鍾意熱鬧，好喜歡工作，仲好精靈，佢個女好錫佢，照顧得佢好好。希望炳哥早登極樂世界，阿彌陀佛。」

曾與譚炳文合作劇集《果欄中的江湖大嫂》的陳煒，表示亞視入行時已認識對方：「佢係好好嘅長輩，畀新人好多意見，成日傾偈、好關心我哋。最後見佢係上年TVB藝人生日會，佢11月生日，就算行動不便都熱心、踴躍參加，仲玩得好投入，好有中氣，佢囡囡有陪伴住佢。」

車淑梅在社交網發文悼念：「炳哥一路好走……🙏🙏🙏永遠懷念……幾個月前曾致電炳哥約訪問，他聲音柔弱，他說我哋兩日前已經錄咗啦……好吧，我們遲一些再約……想不到……😥

還記得，好多好多年前，炳哥提議和我開一個播音訓練班，當時參加的朋友以為是騙案，怎想到譚炳文車淑梅合作開班！就是這件事，我們笑了很久……其實，炳哥的笑聲也是份外有魅力的！請炳哥府上各位好好保重！🧡🧡🙏🙏🙏🙏」