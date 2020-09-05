秋風起皮膚乾　6個補濕技巧一定要知

秋天來了，若皮膚因天氣轉變而出現不適，就要學番兩招救救乾燥肌。（互聯網）

踏入9月代表帶着微風的日子正慢慢地向我們靠近，但每逢轉季皮膚都會開始發脾氣，出現乾燥、脫皮及紅癢等問題，叫人苦不堪言。特別是今年幾乎天天都與口罩作伴，對皮膚更是百上加斤。想讓皮膚更好的度過這段時間，不如看一看以下這些轉季補濕小技巧，為它們加上防備，打好這場「仗」。

技巧1：使用溫和清潔產品

不少人在夏天會用控油或潔力強的清潔產品，但到了秋冬這些產品很容易會過度帶走臉上的油分和水分。這個時候不妨選用一些較為溫和的清潔產品，例如由卸妝油改為用水和膏、由控油的洗面奶改為補濕型的、由泡沫狀改為膏狀或啫喱狀等。

技巧2：秋冬也要去角質

很多人在秋冬的時候會忽略去角質這一步，認為沒有這個需要或者怕刺激皮膚。但其實老舊的角質並不能為肌膚形成保護屏障，反而會阻礙護膚品的吸收。但是與清潔產品一樣，踏入秋冬後應選擇溫和去角質的方法，建議選用非磨砂型的Gel狀產品或在磨砂產品中加入幾滴護膚油。

技巧3：把握黃金鎖水時間

有人認為秋冬季節需要天天敷面膜，其實不然，因為現在的面膜含有不同的功效和成分，不是每一種都適合每天使用，過多的營養反而會令皮膚超出負荷，導致生暗瘡等皮膚問題，一周敷兩至三次就足夠了。

比起天天敷面膜，其實把握住最佳的補濕時間更為關鍵。洗澡時水蒸氣會令皮膚的毛孔張開，這個時候皮膚的吸收能力是最好的，所以可以在洗臉後邊洗澡邊敷臉，怕面膜掉落的話可改用塗抹式面膜，也可以在洗澡後立刻敷上片狀面膜。敷完面膜後應該立刻進行餘下的補濕步驟，防止水分流失。另外，洗臉後的「黃金三十秒」也是鎖水、補水的最佳時機。

技巧4：善用水狀補濕產品

相信大家的護膚程序都不缺使用爽膚水、精華水等水狀產品，其實除了可以拍打到臉上外，在臉上濕敷也是補濕的好方法。有不少人會選用補濕噴霧，但是如果在噴上水分後不立刻拍打吸收和補水的話，臉的水分會隨着這些水分一起蒸發，反而會變得更加乾燥。

技巧5：程序化繁為簡

因為臉上過於乾燥，大家可能會認為護膚品塗的愈多愈好，但其實塗的太厚也會引起反效果，皮膚吸收不了更呼吸不了。另外，如果塗了很多都毫無改善的話，不如把護膚程序化繁為簡，讓肌膚抖一抖，只塗水+精華+面霜，甚至只塗水+面霜也可。

轉季時也不用急於轉換更強補濕成分和質地的產品，否則肌膚難以在這過度期適應新產品。如果原來的補濕產品不會令皮膚脫皮、乾燥就代表適合你的皮膚，不用更換。就算更換也不要一套的換，可以先選擇其中一款來換。

技巧6：按成分選擇產品

以油溶油，以油養膚，卸妝油具有強勁的清潔能力，而護膚油則有強勁的補濕能力，選擇加入了不同精油的美妝產品也是很好的選擇。另外，也有一些產品加入了鎮靜肌膚的成分，可以幫肋肌膚度過不適的轉季時節。