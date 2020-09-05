潮流興Crossover　應節禮盒都湊熱鬧

坊間有無數新推出的月餅，要引起話題和客人的注意，除了推出創新味道外，更會和不同的品牌作Crossover，以增加創作力和吸引力，以下幾款的獨特設計，或者有一款啱你心水。

中西創意聯乘

尖沙咀創意藝術糕餅店Bombshell和米芝蓮推介高級中菜食廚國金軒合作，推出限量「花好月圓節慶禮盒」，利用環保材料製作魔法禮盒，打開後即看到蓮花上的玉兔。除有迷你奶黃月餅外，輕輕敲開月亮，更會看到軟心朱古力、花生朱古力、果仁布朗尼、杯子蛋糕、蛋白酥、棉花糖、紅絲絨曲奇和貝殼蛋糕等小甜點，滿載驚喜。

畫家名作做禮盒

曲奇品牌Blesscuit Bakery和Van Gogh SENSES合作，以梵高的《盛開的杏樹》變成「祝‧杏福」月餅禮盒，內裏有用麥芽糖醇製作的迷你蛋黃蓮蓉月和迷你杏仁紅豆月，即時讓傳統的月餅變得藝術品一樣。禮盒內會上《盛開的杏樹》賀卡，讓大家寫上祝福的心意。由現時至中秋節，按不同時段有優惠價，購買2盒月餅可免費獲防疫靈芝生薑祁門紅茶及免費送貨，大家要留意了。

韓國卡通助毛孩

韓國LYCHEE & FRIENDS與香港愛護動物協會（SPCA）合作，推出禮盒裝和單罐裝的限量版慈善月餅。餅罐上分別有LYCHEE、COCO、JOBI、OPPA 4位卡通角色，再配合紅噹噹的主色，非常搶眼。另外還和本地寵物品牌合作，推出適合貓狗食用的寵物月餅，味道分別是新西蘭草飼牛肉配南瓜及法國鴨胸配甜薯，品牌更會將售出每盒寵物月餅的部分收益捐贈協會，很有意義。

老字號黃鴨別注版

非牟利團體伙伴教育基金會與本地老字號香港榮華餅家合作，推出限量別注版「榮華 × B.Duck小黃鴨流沙奶黃月餅」，鴨仔的造型相當Cutie，每盒附送藍黃色調的小黃鴨保溫袋。另外，還有牡丹花圖案設計禮盒的「雪彩繽紛冰皮月餅」，每張月餅券會捐出HK$40給基層學校或家長教師會，有得食有得玩仲可以做善事添！

一盒滿載團圓幸福

由米芝蓮名廚坐鎮的尚鮑，今年的月餅禮盒以畢加索（Pablo Picasso）、莫奈（Claude Monet）及梵高（Vincent van Gogh）經典名畫為主題，設計出矜貴雅致禮盒，將「美食」與「藝術」完美地結合。品牌今年特別推出「Box of Full Moon Wishes」尊貴中秋禮盒，以滿月白雲光照夜空為主題，寓意團圓和幸福繁華。禮盒內有4件流沙奶黃月餅，以及一盞3D立體月球燈飾，訂購5盒或以上可以在月球燈飾上印上商標或相片，送禮自用都別具意義，為節日送上小確幸。此外，今年亦首度推出雲形魚子醬青檸芝士月餅（Caviar Lime Cheese Mooncake），由瑞士米芝蓮一星名廚Jean-Marc Soldati監製，限量製作（需3天前預訂），以大師級手藝配搭高級食材，演繹出華麗中秋。

港韓破格聯乘

韓式烤肉店炑八韓烤今年首次聯乘一向以設計大膽出位、主打本土意念的G.O.D，推出設計兼容香港與韓國文化並具有收納用途的月餅禮盒；設計意念乃將香港以及韓國街景以立體袖珍式展現於盒內，夠晒過癮。一盒有4款口味、8件年糕月餅，分別是傳統蛋黃蓮蓉月餅、濟州綠茶年糕月餅、韓國紅豆年糕月餅，以及極黑芝麻年糕月餅。隨盒還附送港韓寫實生活街景的Postcard，以及總值逾HK$500的限定優惠券，物超所值。