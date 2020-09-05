ONE PROMISE向MK之鬼王致敬　文廸晒乳環

樂隊ONE PROMISE四子Friend過打Band，黑歷史任數唔嬲，仲可以坦然面對！佢哋搞咗個鬥MK比賽，揀出自認為最MK嘅相嚟爭奪MK之鬼寶座，不過輸家就有大懲罰，就係要向MK之鬼王致敬，重現MK甫士！

比賽分4個回合，MK指數逐級提升，成員天衡先Show咗張拎住結他嘅相，話姿勢同副眼鏡夠晒MK；輪到成員Anton嗰陣，佢抵死玩食字，拎咗張喺旺角（MK）教鼓嘅相出嚟側側膊，其他成員即時質疑佢嘅理解能力，全場笑爆嘴！主音文廸就晒咗張同天衡半裸上身嘅相，而最後成員Sora嗰張沙龍相就被Anton讚有藝術感，認真估你唔到！

跟住喺嗰幾個回合入面，文廸繼續晒超高水準嘅MK相，睇到其餘三名成員拍手大讚，其中有相張係文廸着住Sora件白色Lace恤衫，仲要係唔扣鈕嚟騷胸肌，然後頭戴一頂帽……隻手仲要手拎住一頂，再露出尷尬而不失禮貌嘅微笑！文廸自爆當時係學Model影相，出動兩頂帽係因為唔想露點，呢個時候Anton提議文廸可以喺交友Apps用呢張相，文廸秒答已經用緊，唔知成效如何呢？

文廸嘅最後一張相簡直係震懾全港七百萬人，就連佢都話出賣咗自己，同樣着住白色恤衫嘅佢，配以堅定無比嘅眼神、再加上「男神」風同露點，嗰股MK味隔住個Mon都撲鼻而來，呢個組合又點會有得輸？文廸再自爆最令佢懷念嘅就係個乳環，仲話呢個係終極MK嘅象徵！

最後，文廸以大熱姿態登上MK之鬼寶座，係MK之鬼王嘅不二人選！相反，屢次被質疑MK精神嘅Anton就眾望所歸成輸家，另外三名成員即刻幫佢張攞衫同戴帽，秒速打燈Set位，務求喺最短嘅時間內令Anton感受堅MK之味！

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