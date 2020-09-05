Mercedes-AMG A45 S 4MATIC+　揭背小鋼炮

新抵港Mercedes-AMG A45 S 4MATIC+ 絕對是揭背鋼炮中一個狠角色。它狠在夠心狠，事關其動力心臟配上了一具由AMG全新開發、堪稱是世界上最強勁的量產的2.0L直四渦輪壓引擎，馬力輸出高達421hp，並擁有冠絕同級的2.1bar最大增壓壓力，完成0-100km/h只需3.9秒。

引擎最高轉速達7,200rpm，意味着其戰鬥力唔惹少。當引擎處於低轉速，明顯地感到油門反應表現強烈，扭力快速飆升。到引擎處於高轉速時，扭力仍不斷攀升，直至引擎轉速達到5,000-5,200rpm，扭力輸出也達到最高峰的500Nm。而421hp最大馬力則在達到6,750rpm時爆發。當看到儀錶上的轉速指針進入7,000-8,000rpm紅區，唔止副偈，連人也會變得熱血沸騰。搭配以毫秒計算、快速換檔的最新AMG SPEEDSHIFT 八前速雙離合器波箱、主動可變的AMG Perfromance 4MATIC+全時四驅連AMG TORQUE CONTROL系統、AMG DYNAMICS綜合動態控制、AMG懸掛及AMG排氣系統等，成就極動感操控。

規格表

車型：五門五座位揭背小跑車

引擎：直四配渦輪增壓

容積：1,991c.c.

最大馬力：421hp/6,750rpm

最大扭力：500Nm/5,000~5,250rpm

驅動：前置引擎、4MATIC+四輪驅動

傳動：八前速AMG SPEEDSHIFT DCT

0~100km/h：3.9秒

車身體積：4,445×1,850×1,412mm（長×闊×高）