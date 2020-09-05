本日日本：USJ解謎房　尋找失蹤少女背後真相

日本環球影城（USJ）的官方酒店Hotel Universal Port自2015年開始，每逢9月都會推出1日1室限定的解謎客房，吸引不少愛刺激的住客入住。今年踏入第6年，酒店即日起至12月20日正推出「THE JOURNALIST ~照片所揭示的記憶~」的解謎房。今次房間設定為一間記者的房間，而住客則會化身為記者，任務是於房間內尋找線索來能解開失蹤少女背後的真相。布置上除了有破舊的窗簾，牆上更布滿照片及剪報，還有女孩珍藏的毛公仔等，加上昏暗的燈光，營造出恐怖的氣氛。房間內有多條謎題讓你獲取線索，過程中甚至需使用智能電話或平板電腦來模擬案發過程，從而得到提示。每應付一條謎題就會獲得一個貼士，順利找到鎖匙並開啟保險箱便大功告成，完成後更可獲得一份小禮物。可動腦筋又可感受恐怖氣氛，相信愛刺激的朋友不會錯過。順帶一提，今年房間的設定是去年解謎房主題「PLAY招待女孩的房間」的外傳，於上年入住過的住客應該會玩得更投入。

「THE JOURNALIST~照片所揭示的記憶~」解謎房

酒店：Hotel Universal Port

地址：大阪府大阪市此花區櫻島1-1-111

日期：即日至12月20日

房價：4人一房，每人每晚8,000日圓起