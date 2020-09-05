洪永城最窮爭十幾萬卡數　感恩疫境有工開

藝人洪永城主持無綫抗疫節目《你還好嗎》，將於月中推出。今午他與台前幕後於將軍澳進行拍攝工作。談到節目內容，他解釋說：「會喺世界各地包括韓國、日本、美國及英國等地搜羅片段，講述當地嘅疫情發展，當地人如何靈活變通自救，而我就負責講吓香港情況，又會有叫啲加拿大及澳洲等地朋友拍片。」

搜羅到的片段中令他最難忘，要算是世界級運動員「淪落」到送外賣搵食：「2012年日本奧運劍擊銀牌得主三宅諒，最近以踩單車送外賣維生。（咁你使唔使好似好友莫家淦做搬貨？）我仲有節目做，多謝公司，好感恩。疫情對我影響都大，冇咗好多機會出席活動及工作，但唔會自覺特別慘，好似之前我喺尼泊爾識咗個腳夫，佢短訊我話已有半年冇開工，老婆同仔女冇飯開，我匯咗4位數畀佢應急，人哋就嚟連只求生存都唔得嘞！」

問到洪永城可有試過倒楣的日子，他大方透露：「10年前曾經試過欠十幾萬卡數，連最低還款額都還唔到，收過討債電話，搞到有電話恐懼症，依家學懂妥善理財。（做埋業主添。）由欠街數變成欠地產商錢囉，條數仲大！」

談到他日前與女友跑步放閃，洪永城笑指自己從未追得上對方，只望今年能跑得更快。問到會否考慮疫情下快點拉埋天窗？他說：「我冇聽聞多人因為疫情結婚喎，反而多人離婚。結婚係喺程序內，依家亦會珍惜眼前人。」