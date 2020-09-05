藝人都有飽飯食！張建聲大胃王上身狂拆3人份量

以為藝人要keep弗，原來食起美食上嚟都好瘋狂！

內地頒布全民惜食令，甚至限制網紅拍吃播影片，以減少食物浪費，圈中不少藝人一向都很愛惜食物，但遇到開心事或者美食當前，有時都會「食多啲」，談到最飽嘅一餐究竟係點樣嘅呢？

張建聲：「食得最飽一次，喺之前因為拍戲要增肥到200磅，之後一拍完，就接咗個廣告，要即刻減番50磅，當拍完個廣告照，食嘅第一餐都未係最飽，田為驚身體負擔唔到，會腸胃不適；第二朝呢，就即刻鯨吞咗3人份量嘅午餐，有雜扒、豬扒、薯條同埋汽水，當係獎勵自己，個餐真係食到好飽。」

林盛斌：「其實由細到大屋企嘅教育都係唔好浪費，到有自己家庭都係一樣，出街食飯都只會叫足夠份量嘅食物，唔夠食先會再嗌，有時食剩都一定會打包返屋企，而我印象中食得最飽嘅一次，應該係有一次去馬來西亞工作，第一次食福建麵，覺得好好味，好快食完一碟，再嗌多一碟都食晒兼啲汁都撈埋，之後飽足兩日！」

黃穎君：「我媽咪有年生日，每個人對食物都有唔同嘅意見，有啲想食壽司、想食Pizza、想食KFC，跟住又有啲想食乳鴒，買咗好多嘢食返嚟，點知食唔晒，但因為我哋想浪費，結果焗住食晒佢，真係食得好飽，嗰餐足足食咗4個鐘。」

楊埕：「之前搞因為日本廚師到會要不停試食，所以食得好瘋狂，一星期食5天日本菜，每一餐都食好多嘢，晚晩到食飽到唔郁得，想起魚生都有點作嘔，因為食太多，試過胃痛... 大概係太多生冷食物胃受唔住，最怕係幽門螺旋菌....親身有一次喺台灣嘅經驗，因食咗唔新鮮嘅魚生，搞到腸胃炎，肚屙嘔吐幾天...魚生好好食但真係唔適宜經常食。」

曹永廉：「我每次食自助餐都會覺得好飽，捧住個肚走。細個時家境唔好，所以由小到大養成咗惜食嘅習慣，好似我屋企食剩嘅菜餚，我會食足2、3日，有時出街食飯，都會盡量食晒佢，同埋知道食唔晒會叫小飯，如果真係剩好多，都一定會打包。」