果粉聚焦︰iPad Air 4設計曝光！同期仲有新手錶

雖然未有官宣，但Apple秋季發布會如無意外會延遲舉行，除了大家關注的iPhone 12外，據知屆時還會發表一系列硬件，包括iPad Air 4、AirPods Studio、Apple Watch 6、HomePod 2及AirTags追蹤配件，而日前iPad Air 4及Apple Watch 6都有進一步消息流出。

據知，第四代iPad Air將採用類似iPad Pro般的超幼邊框設計，Touch ID指紋辨識會與電源掣二合為一，不支援 Face ID，同時Lightning介面也會改為USB-C。主鏡頭則只有一個，並會配備A13X或A14X SoC晶片，容量由128GB起跳。

Apple Watch 6方面，據知會加入全新血氧偵測元件，並會結合基於MEMS（微機電系統）的速度計與陀螺儀，令偵測項目與準繩度進一步提升。 其他新功能還有恐慌檢查、上課時間紀錄、錶盤共享等，只不過外觀與屏幕很大機會維持Apple Watch 5一般，但就會提升電池續航力。特別一提，除了Apple Watch 6，網上亦熱傳Apple即將推出一款平價手錶Apple Watch SE，定位近似iPhone SE，電池、容量、性能都會有所下降，售價更低，主要面向發展中市場。