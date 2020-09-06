【視后級喊戲】佘詩曼《使徒》情緒瞬間大爆發

最近無綫重播劇集《使徒行者》，當年劇集首播時大獲好評，相信呢次翻播都吸引唔少劇迷追睇，而女主角佘詩曼（阿佘）仲憑「釘姐」一角，奪得最佳女主角及最受歡迎電視女角色兩大獎項。而數到阿佘喺劇中經典位，當然係阿佘一晚死三個阿媽嗰場爆喊戲啦，場戲講到佢好擔心咁趕去醫院，之後到得知第一個阿媽嘅死訊，阿佘瞬間情緒大爆發向醫護人員狂吼，當心情仲未平復之際，又再傳來第二個阿媽嘅死訊，佢行去床邊攬住阿媽嘅屍體爆喊，但係慘事一波接一波，當第三個阿媽亦宣布離世，阿佘嘅情緒已接崩潰，接受唔到現實，掩住雙耳同自己講：「我三個阿媽都冇事呀！」呢場戲被網民封有超視后水平演出，所以最終封獲封視后，都絕對值得啦！

其實除咗阿佘之外，過往都有唔少喊戲，都畀網民封為經典「視后級喊戲」，一講你都肯定記得嘅！就好似蔡少芬喺《洛神》演嘅絕色美女甄宓，除咗造型美靚到爆之外，最經典一幕就係演曹丕嘅陳豪要置演曹植嘅馬浚偉於死地，強迫馬浚偉要七步成詩，蔡少芬不忍情敵兄弟骨肉相殘，蔡少芬含淚擺出絲絹半遮面嘅甫士，激發馬浚偉詩潮，保住小命外仲可以「寸」埋陳豪，原來靚可以殺人外，仲可以救人。

而講到喊得最誇張，就一定唔可以唔提胡杏兒啦，被網民封為「胡囧囧」嘅佢，因為喺2008年時裝劇《當狗愛上貓》同古裝劇《太極》，每次想表達傷感時，眼耳口鼻都乸埋一舊，再加上佢嗰兩條好委屈嘅八字眉，似足個「囧」字喎！

早前喺劇集《殺手》喊到傷心欲絕嘅龔嘉欣，早喺於2016年《幕後玩家》「爆喊大婆」一角，憑藉歇斯底里嘅喊戲，以經勇奪「最佳女配角」，難怪佢早前接受訪問，都話想挑戰做視后添！