東方日報C2：成龍北京豪宅變銀主盤打官司「爭產」

影星成龍近日被傳財困，因其位於北京、市值逾1.1億的豪宅遭拍賣，昨日再爆出內情，原來他當年以代言酬勞來繳付大部分樓價，並應建築商要求不過戶，事隔十多年該豪宅仍屬發展商名下！現因發展商涉及債務糾紛，該豪宅被封查拍賣，成龍要打官司爭樓之餘，更被網友揶揄「點會有人咁蠢」。

近年身價急跌的成龍，2017年福布斯名人榜中仍以年賺3.9億元躋身十大，曾被指坐擁逾31億元身家，高峰期物業遍及世界各地。不過近年工作量大減的他，身家亦明顯大縮水，繼去年在福布斯排名榜跌至69位後，今年更排91位，被一眾後起之秀包括港星陳偉霆與Angelababy騎住，氣勢已經大不如前！近日，他還被爆位於北京東城區「Naga上院」、市值約1億人民幣（約1.13億港元）的萬多呎豪宅，將於本月底遭法院拍賣，起拍價為7,190萬人民幣（約8,155萬港元），財困之傳聞不脛而走。

代言酬勞抵銷 變「低於市價」

不過，昨日竟爆出驚人內幕，原來成龍於2006年以售價3,360萬人民幣（約3,810萬港元）購入這個一層共兩戶的豪宅，當年以2,060萬人民幣（約2,336萬港元）代言酬勞作抵銷，只需付尾數1,300萬人民幣（約1,474萬港元）。然而，發展商當時私下跟他協商，擔心交易金額太低，怕數字曝光後外界會「唔睇好」該樓盤，故提出不要進行過戶，成龍亦一口答應。

過去10多年來，該單位都是成龍及其家人包括太太林鳳嬌、兒子房祖名在北京的固定居所，雖然期間有繳交水、電、煤等費用，但成龍至今仍未辦妥過戶手續，故仍屬發展商名下物業！由於發展商涉及債務糾紛，其資產包括該豪宅亦納入封查及拍賣，變成銀主盤。有指他去年已經提出訴訟，當時法院判決停止對涉案單位作出執行，怎料今年6月有公司不服判決，要求撤銷一審判決。

賣車遇騙 血本無歸

成龍為取回物業再次提出訴訟，並指豪宅雖未過戶，但有彼此簽名的合約書。對於拍賣豪宅一事，成龍公司發言人昨日表示：「此事正在訴訟階段，涉及法律內容，不方便多談。」可見他堅持爭取到底。消息曝光後即成為網民熱話，不少網友嘲諷他「偷雞唔到蝕把米」，又指他「貪字得個貧」、「點會有人咁蠢，十幾年來都唔轉名」。其實成龍老貓燒鬚早有前科，2008年購入一輛賓利跑車，後因駕駛次數寥寥可數，拜託一名中間人代為接洽買家，最終達成協議以300萬出售，但中間人完成交易及收款後突然失蹤，最後要驚動警方，令他血本無歸。

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