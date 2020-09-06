生肖指數　是日吉星：牛

鼠：→ 爭論是無濟於事的，對付小人的方法是謀定而後動，看準時機進行反擊。

牛：★ 你盡心盡力地為客人服務，贏盡了口碑，付出總算沒有白費，心情愉快。

虎：→ 今天工作很多而沒有任何成果，只有白做的份兒，讓你有沮喪的感覺呢。

兔：→ 在愛情路上，與其採取大膽的追求方式，還不如跟他由普通朋友開始。

龍：↑ 一直不能解決的難題，終於今天能水落石出，令你豁然開朗，重見陽光。

蛇：→ 經過辛勞的一天，可以度過很悠閒的晚上。接觸藝術東西，可帶來好運。

馬：↓ 是日沖煞，朋友介紹的異性並不如理想，你應該合時婉拒，無謂拖延。

羊：↓ 運勢較弱，不要強迫伴侶接受你的價值觀，每個人都會有自己的睇法呢！

猴：↑ 有讀書運，但要全神貫注，這會激發你的才能，讀所有書都很入腦。

雞：→ 不要因為金錢的問題而影響心情，不值得為金錢損害健康。紅色助運勢。

狗：→ 為了一些雞毛蒜皮小事而發脾氣，會讓人覺得你難以相處，宜好好檢討。

豬：↓ 對某些狀況雖然你不想說實話，但在必要的時候，還是說出真相比較好。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌