畢業生注意！旅遊業專才-職前培訓計劃2020

「行到水窮處，坐看雲起時」，有危就有機，EGL 東瀛遊推出的「旅遊業專才 - 職前培訓計劃 2020」，為有意接受挑戰的畢業生準備。(客戶提供)

【營業資訊】在2020年新冠肺炎疫情下，旅遊業完全停頓，近日疫情稍稍放緩，本公司對旅遊業前 景抱樂觀的心態面對，正所謂：「行到水窮處，坐看雲起時」，處於逆境時千萬不要失望、絕望，應該坦然面對，準備迎接新希望的蒞臨。我們寄望旅遊業於年底迎來V型反彈，屆時將會需要大量人才，有危就有機，各位可以把握機會好好充實自己，投身反彈蓬勃之旅遊業。

因此，EGL 東瀛遊推出「旅遊業專才 - 職前培訓計劃 2020」，為有意接受挑戰的「您」， 提供認識旅遊業界專業所需的機會，讓準備入行的專才了解自己所長，為進軍業界作好準備：

本公司現誠意邀請有意投身旅遊業之人士，出席「職前培訓計劃─分享會」，了解計劃內容，分享會詳情如下：

只要「您」是2018至2020年度大學或IVE畢業生或曾修讀與旅遊相關證書/文憑課程、性格開朗、擅於與人溝通、對旅遊業工作有濃厚興趣，希望投身旅遊業並發展成為自己的事業的，請即登記。名額有限，先到先得！