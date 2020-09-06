【心理測驗】一筆測出戀愛屬性

日字加一筆，用你的第一反應測出你的愛情個性。（互聯網）

旁觀者清，當局者迷，有時候最不了解自己的往往正是你自己。面對別人的戀愛看得清清楚楚，但到了自己卻儼如一塊頑固的木頭，自問是否了解戀愛中的自己呢？說不定，你可能被困在自己的迷宮裏，失敗與成功往往只是一念之間。都說人的第一反應最能反映自我，相當真實，不如用你的第一反應玩玩這個心理測驗，認清你的戀愛個性吧！

【問題】

如果讓你在「日」字加一筆，讓它成為另外一個字，你最先想到的是甚麼字？

A.甲

B.由

C.申

D.田

E.白

F.目

G.旦

【結果分析】

A.理性大於感性

外向且主動的你，很有自己的想法和規劃，行動能力超強，不喜歡被人掌控，喜歡做一個領導者。在愛情中你也十分理性，不會被其左右未來。愛情對你而言只是錦上添花，並不是十分重要。

B.事業心太強

你是一個責任心強，善於交際和表達的人，着重自我形象，渴望得到別人的肯定和事業上的成功。在愛情中，你是一個專一且溫暖的人，很會照顧另一半，但大前提是先完成工作，是一個工作狂。

C.隨波逐流欠個性

隨和的你，面對任何事都是慢條斯理，欠缺個性。被動的性格令你懂得察眼觀色，但不懂得自己的目標。在愛情中你要不就是把婚姻排在第一位，要不就是左右搖擺，易受誘惑。

D.保守且專一

你是一個喜歡思考且好奇心強的人，經常待在自己的空間裏尋求想要的答案。在愛情中會比較保守、比較遲鈍，但當認定一個人就絕不改變，也不容易有感情糾紛。

E.有明確目標

作為自我意識很強的人，凡事你也以興趣為先，對美有自己獨特的見解和執着，絕不盲目跟風。在心中有一個理想情人的模樣，對愛情絕不拖泥帶水，說一不二，遇到對的那個人相當忠誠，但佔有欲強。

F.難以走進內心

由於你是一個自我防衞心很強的人，無論外表和事情都追求完美，不會輕易顯露自己。在愛情上，另一半不易走進你的心，所以很容易受到誘惑，非常的不堅定。

G.不善拒絕

樂於助人的你，渴望得到別人的愛和認同，但欠缺自主的想法，常把朋友放在第一位而忘記了自己。在愛情中你相當細膩，凡事以另一半為先，對方當然相當幸運，但你卻會相當累，而且因為不懂得適當的拒絕反而帶來不少麻煩。