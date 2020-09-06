李健宏捧關嘉敏做「新一代女鬼王」

由歌手KB（李健宏）主持的網上靈探節目《又要睇又要驚》反應熱烈，踏入農曆七月更決定加碼，將節目主題曲拍攝MV滿足觀眾，找來被KB形容為電影界新一代奸人代表強尼及關嘉敏（Carman）瞓身演出。

今次主題曲KB自己唱、MV又演又監又度橋，連搵MV演員都一手包辦，點名要強尼及Carman演出。KB大讚強尼非常出色，特別是奸角做得好好：「我覺得強尼將會係新一代奸角代表，而Carman就因為今次節目，覺得佢個樣好詭異，扮鬼好似，可以做新一代女鬼王。」

被KB力讚是新一代奸人代表，強尼笑言可能是KB現實感覺他奸影響，而自己之前演的角色，其實都不算太壞，但如果觀眾認同奸得出色，都是對自己一種認同，而Carman則好開心可以得到一個前輩認可，說：「佢覺得我可以向呢個方向發展，就好似有個明燈畀咗條路我，有機會我都好想做新一代鬼后。」

其實MV還有蘇皓兒（Chloe）及譚凱倫演出，二人會全身化白配合，本身幾大膽唔怕鬼怪的Chloe，化完個女鬼特技妝，直言第一下照鏡都嚇一嚇。Carman扮演的紅衣女鬼，KB更找來曾參與荷里活電影特技化妝的Gary Chan化妝，以加強恐怖效果，Carman說:「今次 MV真係好揼本，搵咗個荷里活級專業嘅特技化妝師處理，好仔細咁造啲微絲血管效果，當日有三個人、六隻手幫我去做呢個鬼妝，用咗兩個鐘才完成。」