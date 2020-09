放假參加Workshop　飲飲食食老少咸宜

最近疫情稍為紓緩,經過多月困在家,大小朋友都悶到頭痛,雖然話已經開學,大家都可以為假期策劃一下,預備不同活動作消磨,隨着政策略為放寬,坊間推出不少工作坊,無論是應節的月餅班、小朋友喜愛的烹飪班,甚至成人都可參加,工作坊亦緊守衞生和政策,注意清潔和控制人數,上堂都安全過人。

親手炮製萌趣月餅

本地老字號奇華旗下的工作坊於這個9月,推出中秋期間限定的「Sanrio蛋黃奶黃及朱古力奶黃月餅班」,大家可親手製作經典又可愛的Sanrio角色月餅,當中包括Hello Kitty、My Melody、XO及布丁狗。參加者除了可將自製蛋黃奶皇月及朱古力奶黃月各4個(自由挑選造型月餅模)帶回家,還有Sanrio限量紀念品包括文件夾、環保袋及出席證書等。另外,還有傳統月餅製作班選擇;而參加工作坊更可以優惠價換購Sanrio禮品一套(防UV雨傘、旅行收納袋)。基於安全考量,現時每班會控制人數,據以往經驗,好快爆滿,所以想報名就要快手喇!

跟外廚學做小廚神

位於西九的香港麗思卡爾頓酒店早前推出「Junior Masterchef」烹飪工作坊,酒店專業廚師為小朋友度身訂造不同程度和主題的課程,如意大利風的Mamma Mia、主打甜品的Home Sweet Home和早餐菜式Wake Me Up Before School等,就連較年長的小童或成人,都可以參加,好像Eat Healthy的課程就會講解純素和營養的主題菜式,大家有興趣就可預約上堂喇!

選購紅茶享品茗體驗

現時只要到茶葉專門店Tea WG選購新推出的「2020初摘大吉嶺茶」,除了獲贈純棉濾茶袋外,更可登記參加期間限定開辦的「大吉嶺茶品茗工作坊」。品牌茶藝師會介紹大吉嶺茶品茗之道,教大家沖泡技巧,以及分享品茶心得,每節約45分鐘至1小時。現時品牌會按限聚令關係而調節時間,才適時舉行工作坊,大家只要保留購物單據,便可按情況預約。名額有限,額滿即止。