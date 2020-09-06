放假參加Workshop　飲飲食食老少咸宜

最近疫情稍為紓緩，經過多月困在家，大小朋友都悶到頭痛，雖然話已經開學，大家都可以為假期策劃一下，預備不同活動作消磨，隨着政策略為放寬，坊間推出不少工作坊，無論是應節的月餅班、小朋友喜愛的烹飪班，甚至成人都可參加，工作坊亦緊守衞生和政策，注意清潔和控制人數，上堂都安全過人。

親手炮製萌趣月餅

本地老字號奇華旗下的工作坊於這個9月，推出中秋期間限定的「Sanrio蛋黃奶黃及朱古力奶黃月餅班」，大家可親手製作經典又可愛的Sanrio角色月餅，當中包括Hello Kitty、My Melody、XO及布丁狗。參加者除了可將自製蛋黃奶皇月及朱古力奶黃月各4個（自由挑選造型月餅模）帶回家，還有Sanrio限量紀念品包括文件夾、環保袋及出席證書等。另外，還有傳統月餅製作班選擇；而參加工作坊更可以優惠價換購Sanrio禮品一套（防UV雨傘、旅行收納袋）。基於安全考量，現時每班會控制人數，據以往經驗，好快爆滿，所以想報名就要快手喇！

跟外廚學做小廚神

位於西九的香港麗思卡爾頓酒店早前推出「Junior Masterchef」烹飪工作坊，酒店專業廚師為小朋友度身訂造不同程度和主題的課程，如意大利風的Mamma Mia、主打甜品的Home Sweet Home和早餐菜式Wake Me Up Before School等，就連較年長的小童或成人，都可以參加，好像Eat Healthy的課程就會講解純素和營養的主題菜式，大家有興趣就可預約上堂喇！

選購紅茶享品茗體驗

現時只要到茶葉專門店Tea WG選購新推出的「2020初摘大吉嶺茶」，除了獲贈純棉濾茶袋外，更可登記參加期間限定開辦的「大吉嶺茶品茗工作坊」。品牌茶藝師會介紹大吉嶺茶品茗之道，教大家沖泡技巧，以及分享品茶心得，每節約45分鐘至1小時。現時品牌會按限聚令關係而調節時間，才適時舉行工作坊，大家只要保留購物單據，便可按情況預約。名額有限，額滿即止。