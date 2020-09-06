【洋蔥】重遊與高以翔首次慶生舊地　Bella承諾好好活下去

台灣男星高以翔去年11月因參與浙江衞視真人騷節目《追我吧》錄影期時，期間不適暈倒，送院搶救後不治。事後，有傳他原本待節目完成後，便返台灣向年輕12歲的女友蘇湘涵（Bella）求婚，可惜天意弄人。

雖然事隔十個月，但Bella依然深念男友。九月更為二人的生日月，Bella早上在社交網上載一張身穿白色露肩長裙、手持藍色蛋糕相片，與一班好姊妹慶祝自己的24歲生日。她發文表示：「進入九月之前，我的心情一直處於在一個緊繃狀態，不知道要怎麼面對這意義非凡的九月。不過我真的很幸運，有很多愛我的人，一直不斷的用各種有形和無形的方式在提醒，我被滿滿的愛包圍着。這些愛給了我很多勇氣，也讓我深深的告訴自己，你要愛自己，你要快樂。」

Bella亦發文着高以翔可以放心，自己會讓好好活下去：「我知道只有這樣你才會安心。在我24歲往後的日子，我會把每天過的更踏實，把過去所學習到的一切放在心上，成為讓你驕傲，閃閃發光的女孩。謝謝我的姐妹們，真的很用心。選了我們第一次約會的餐廳，她們說：我們想讓你在同一個地方，創造不同的美好回憶。I’m grateful for everything you girls have done for me. 謝謝你們的陪伴，你們的鼓勵，我是幸福的。」

她更上載了二人最後一次共同度過生日的相片，見Bella切蛋糕時被高以翔整蠱，將忌廉搽在她的鼻頭上，Bella寫上「調皮的你」來形容男友。還有二人在海邊欣賞日落時自拍錫錫的相片，以及一張在夕陽下寫上「ALWAYS ALWAYS IN MY HEART」的短片。