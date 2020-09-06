美食婷：生仔定生女又關食咩事？

原來真係關事！香港的出生率一向是男少女多，今年7月政府統計處公布，去年香港男女比例為每1,000名女性對比910名男性，很多父母對生女或生男都有個人喜好，坊間亦有很多偏方指飲食可協助提高生男或生女的機會。我美食婷雖然唔急住生小朋友，但周邊的朋友都很心急，她們知美食婷我識得人多，即時幫忙找找專家諮詢一下，打人情牌請來註冊中醫師和註冊營養師為朋友解惑，讓未來準父母走少一點冤枉路。

近年父母間很流行酸鹼生仔理論，指母體的酸鹼值可影響X或Y染色體精子的生存，生男孩的Y精子適合鹼性環境生存，生女孩的X精子較強，適合於酸性環境中生存，故利用飲食令某一種精子更健康而活動能力高，生男或生女的機會就會提升。

究竟這個說法有無根據呢？註冊中醫師彭明慧醫師指，中醫學上認為可從體質着手改善嬰兒性別的機率。「從理論上來講，提高母體的鹼性環境、降低酸性環境，能增加生男的機會。」別以為酸鹼度只是從食物的味道來分別，酸鹼性是指食物經過消化吸收後，在體內經代謝後的結果。含鉀、鈣、鎂等較多的食物屬鹼性，即吃多點蔬菜有助生仔，含硫、磷等較多的是酸性食物，如肉食就是酸性，一於看看邊款食物是酸性或鹼性。

鹼性食物

低熱量的植物性食物，如大部分蔬菜、海藻類和水果都是，要留意五穀雜糧、部分堅果類和豆類除外。

酸性食物

各式肉類、魚類或海鮮等動物性食物。

彭醫師指從中醫學來說，沒有一種藥物能控制生男生女，準備懷孕的女士想生仔仔的話，除了調整偏鹼體質，也要增加補血、補氣和補腎，增加生殖能力。中藥材也有酸鹼選藥，大家可以參考一下。如龍骨、海螵蛸和牡蠣為酸性選藥；莬絲子、女貞子、枹杞子、旱蓮草和五味子屬鹼性選藥。

另一方面，陳玉儀體重管理中心英國註冊營養師陳玉儀（Joanne）指人體會透過尿液、呼吸等控制體肉的酸鹼度，如身體偏酸，會很快透過尿液排走多餘酸性，故從飲食上控制體內的酸鹼度，要小心留意，若然只着重吃某一種食物，容易做成營養不平均，要小心留意。

坊間對於生男生女，經常有很多傳言和偏方，好像外國有個研究指女性年紀大、壓力大會容易生女。2007年英國University of Exeter邀請了740位生第一胎的女士，研究她們懷孕前的飲食習慣，會否和生男生女有關係，當中發現了不少有趣的數據，雖然Joanne指這是一個小型的研究，期後沒有更多實質證據支持，但大家也可參考一下。

●每日進食2,200高卡路里的女士，生仔的比率為56%，較吃低熱量1,850卡路里的女士，高出一半。

●粟米片含鈣和多款維他命，每日早餐食1碗，生男嬰的機會是87%。

●吃鉀質高的香蕉，多5%生仔機率。